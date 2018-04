Zollermittler vereiteln Waffenkauf übers Darknet

Bremen/Frankfurt am Main (dpa/lni) - Zollermittler haben in Bremen ein illegales Waffengeschäft auffliegen lassen. Bei einem über das Darknet arrangierten Deal wollte ein 38-Jähriger zwei Pistolen sowie 500 Schuss Munition erwerben, geriet dabei aber an Beamte der Ermittlungskommission (EK) «Flieger» des Zollfahndungsamtes in Frankfurt. Der 38-jährige wurde bei der vereinbarten Übergabe am vergangenen Donnerstag festgenommen.