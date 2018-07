Zollfahnder nehmen drei mutmaßliche Kath-Händler fest

Die Ermittler waren den Verdächtigen seit Ende des vergangenen Jahres auf den Fersen. Die frischen Kath-Blätter werden vor allem in Afrika gekaut. Sie haben aufputschende Wirkung. In Deutschland ist Kath verboten. Bereits am Dienstag waren ebenfalls in Frankfurt drei Männer festgenommen worden, die mit Kath gefüllte Müllsäcke in einem Hotelzimmer gelagert hatten.