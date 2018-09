Zollkontrolle: Mann mit 17 Kilogramm Amphetamin erwischt

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv

Gießen/Limburg (dpa/lhe) - Ein 29-Jähriger ist bei einer Zollkontrolle in der Nähe von Limburg mit 17 Kilogramm Amphetamin erwischt worden. Wie das Hauptzollamt Gießen am Freitag mitteilte, entdeckten die Beamten das Rauschgift unter einer Decke im Kofferraum des Autos. In einer Plastiktüte befanden sich dort 17 Beutel, die mit je einem Kilogramm weißem Pulver gefüllt waren. Ein Drogenschnelltest bestätigte kurz darauf, dass es sich dabei um das auch unter dem Namen «Speed» bekannte Amphetamin handelte. Der 29-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Nach Angaben des Hauptzollamts hätten die Drogen im Handel mehr als 200 000 Euro eingebracht.