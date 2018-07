Zoo Frankfurt trauert um Erdferkel Elvis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Zoo trauert um einen seiner Publikumslieblinge: Das Erdferkel Elvis sei nicht lange vor seinem 25. Geburtstag gestorben, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Am vergangenen Wochenende sei es mit seiner Gesundheit plötzlich bergab gegangen. Er habe aufgehört zu fressen und sei am Montagabend altersbedingt gestorben. Erdferkel würden bis auf einzelne Ausnahmen etwa 25 Jahre alt, sagte Pressesprecherin Christine Kurrle. «Er hatte also sein natürliches Lebensende erreicht.»