Zoo Frankfurt will im Frühjahr Konzeptstudie vorlegen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Zoo Frankfurt gehört zu den beliebtesten und besucherstärksten Freizeitzielen in Hessen - doch wie soll der Zoo der Zukunft aussehen? Von Dienstag an wird in mehreren Schritten an einer Konzeptstudie «Zookunft 2030» gearbeitet, die im kommenden Frühjahr vorgelegt werden soll, kündigte eine Zoosprecherin am Montag an. Sie soll als Grundlage für einen Masterplan dienen, der die Entwicklung des Zoos in den nächsten 15 Jahren detailliert aufzeigen wird.