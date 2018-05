Zu gefährlich: Suche nach vermisstem Mann in See eingestellt

Raunheim (dpa/lhe) - Die Suche nach einem untergegangenen Mann in einem See in Raunheim bei Frankfurt ist am Mittwoch doch nicht mehr aufgenommen worden. Diese Entscheidung sei bei einer intensiven Besprechung der Retter gefallen, berichtete eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Der 23-Jährige sei am Dienstagabend an einer Stelle des Sees untergegangen, die bis zu 14 Meter tief sei. Das Wasser sei wegen des dortigen Kieswerks unten sehr trüb, der Untergrund unbeständig. «Dort zu tauchen ist auch für unsere Rettungstaucher lebensgefährlich.» Einer der Taucher sei bei ersten Rettungsversuchen am Dienstagabend kollabiert, ihm habe jedoch rasch geholfen werden können.