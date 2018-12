Zu wenige Händler zahlen für Weihnachtsbeleuchtungen

Kassel/Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Fehlende Solidarität unter Einzelhändlern gefährdet die Lichterpracht in Hessens Innenstädten. Anschaffung und Betrieb von Weihnachtsbeleuchtungen kosten Zehntausende oder sogar Hunderttausende Euro. An den Kosten beteiligen sich einige, aber nicht alle Einzelhändler, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Innenstädten zeigt. Einige Lichtinstallationen sind deshalb schon verschwunden. In Kassel gibt es eine Weihnachtsbeleuchtung, die aber am Samstagabend (8. Dezember) ab 19 Uhr für eine Stunde abgeschaltet wird. Damit wollen die City-Kaufleute auf das Engagement der zahlenden Einzelhändler hinweisen.