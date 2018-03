Zuckerschock: Comedian Markus Krebs bricht Show ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines Zuckerschocks hat der Comedian Markus Krebs einen Auftritt in der Frankfurter Jahrhunderthalle vorzeitig abbrechen müssen. Nachdem er Samstagabend von einem Notarzt untersucht und in eine Klinik gebracht worden war, ging es dem 47-Jährigen am Sonntag aber wieder besser, wie das Management auf seiner Facebook-Seite verbreitete. «Er durfte das Krankenhaus bereits verlassen», hieß es dort etwa.