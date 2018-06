Züge rollen wieder uneingeschränkt: Untersuchung dauert an

Schwer beschädigt ist die Signalanlage an einem Bahnübergang in einem Industriegebiet. Foto: Frank Rumpenhorst

Schwer beschädigt ist die Signalanlage an einem Bahnübergang in einem Industriegebiet. Foto: Frank Rumpenhorst

Buseck (dpa/lhe) - Züge haben nach dem Bahnunfall in Buseck wieder freie Fahrt. An der Unfallstelle bei Gießen müsse das Tempo nicht mehr gedrosselt werden, allerdings sicherten Mitarbeiter weiterhin manuell den Bahnübergang, sagte ein Bahnsprecher. Demnach gibt es seit mehreren Tagen freie Fahrt, der Sprecher korrigierte damit frühere Angaben. Bei dem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen waren am 22. Mai 17 Menschen verletzt und die Technik an dem beschrankten Bahnübergang beschädigt worden.