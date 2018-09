Zündelei mit Kerze: Vierjähriger verursacht Wohnungsbrand

Fulda (dpa/lhe) - Ein vierjähriges Kind hat in Fulda einen folgenschweren Wohnungsbrand verursacht. Nachdem der Junge eine Kerze angezündet hatte, fing die Wohnungseinrichtung Feuer, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Beamten sprachen von fahrlässiger Brandstiftung. Die Flammen breiteten sich aus und beschädigten in dem Mehrfamilienhaus eine weitere Wohnung darüber und das Dach.