Zugausfälle bei Cantus-Bahn nach unangekündigtem Warnstreik

Kassel (dpa/lni) - Mit einem unangekündigten Warnstreik hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag einige Züge der Cantus-Bahn in Nordhessen ausfallen lassen. Auch in Südniedersachsen und Thüringen waren Zugausfälle und Verspätungen als Folge des Ausstandes spürbar, wie der Nordhessische Verkehrsverbund bestätigte.