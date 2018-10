Zugausfälle und Verspätungen wegen Streckensperrung

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Bundespolizeieinsatz hat am Dienstagvormittag zu einer zweistündigen Sperrung der Bahnstrecke zwischen Bad Vilbel und Frankfurter Berg geführt. Die Beamten ermittelten wegen des Verdachts, dass sich eine Person auf den Gleisen befinde, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dieser Verdacht habe sich jedoch nicht bestätigt. Fahrgäste mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr kam es auf der Strecke zu Zugausfällen und Verspätungen, einige Züge seien wegen der Sperrung umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.