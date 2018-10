Zugverbindungen vom Flughafen nach Stuttgart und Düsseldorf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember bietet die Bahn mehr Direktverbindungen zwischen dem Frankfurter Flughafen nach Düsseldorf beziehungsweise Stuttgart an. Künftig werde es 14 Fahrten pro Tag und Richtung geben, 3 mehr als bisher, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Auf dieser Strecke würden zudem erstmals ICE-4-Züge eingesetzt, die jüngste Generation des Hochgeschwindigkeitszuges. Die Bahnverbindung zwischen Frankfurt und Brüssel über Köln und Aachen erhält von April an zudem einen durchgehenden Zweistundentakt.