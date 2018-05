Zugverkehr nach Zusammenstoß auf Übergang wieder aufgenommen

Der mit etwa 30 Fahrgästen besetzte Regionalzug war am Dienstagmorgen in Großen-Buseck (Landkreis Gießen) an einem beschrankten Bahnübergang mit dem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Lokführer erlitt bei dem Unfall sehr schwere Verletzungen, zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Lokführer operiert. «Sein Zustand ist stabil und es besteht keine Lebensgefahr mehr», sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lastwagenfahrer nach Aussage von Zeugen trotz Rückstaus auf den Bahnübergang gefahren. Er selbst verließ noch rechtzeitig vor dem Zusammenstoß sein Fahrzeug und erlitt einen Schock. Einen technischen Defekt schloss die Polizei nach ersten Ermittlungen aus. Der Abschnitt der Bahnstrecke Gießen-Alsfeld (Vogelsbergbahn) war über Stunden gesperrt. Es fuhren ersatzweise Busse.

Auch wenn der Schienenverkehr wieder rollt, wird der Bahnübergang erst in den kommenden Tagen wieder komplett instandgesetzt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. So müssten Schranken, Ampeln und weitere elektronische Anlagen repariert werden. Bis dahin werde der Übergang von Mitarbeitern der Bahn gesichert. Angaben über die Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.