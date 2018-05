Zukunft für Tiergarten in Groß-Gerau offen

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Nach einer abgelehnten neuen Genehmigung ist noch offen, wie es für den Tiergarten Fasanerie in Groß-Gerau weitergeht. Die Entscheidung des Kreises Groß-Gerau sei noch nicht rechtskräftig, zudem sei nun das Regierungspräsidium am Zug, sagte ein Sprecher am Freitag. Die Kreisverwaltung hatte am Vortag mitgeteilt, dass der Betreiberverein nicht mehr als zuverlässig gelte. Damit droht der Einrichtung das Aus. Hintergrund soll dem Kreis zufolge unter anderem sein, dass immer wieder Vorgaben der Behörden etwa zum Tierschutz nicht oder nur schleppend umgesetzt wurden.