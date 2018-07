Zum Grillen in den Park: Müll wird für Kommunen zum Problem

Gießen (dpa/lhe) - Für manche Menschen ist das Grillen bei sommerlichen Temperaturen unverzichtbar. In vielen hessischen Parks und Grünanlagen ist das jedoch nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Geduldet wird das öffentliche Grillen trotz Verbots etwa an Lahnufer und Wieseckaue von der Stadt Gießen. «Wir dulden es, weil wir die Belebung der Gebiete um unsere Gewässer explizit wünschen», sagte die Pressesprecherin der Stadt, Claudia Boje. Doch es gibt Regeln: Der Abfall muss mitgenommen und die Grasnarbe darf nicht beschädigt werden. Die Stadt Marburg erwägt gerade ein generelles Verbot von Einweggrills. In Kassel sind die bereits tabu. Vor allem zurückgelassener Müll und Scherben bereiten den Städten und Gemeinden Probleme.