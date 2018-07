Zum Start der Woche kommt erneut Hitze nach Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Abkühlung vom Wochenende hat nicht lange gehalten - zum Start in die neue Woche wird es wieder heiß und trocken in Hessen. Die Temperaturen liegen am Montag bei 30 bis 35 Grad, in Südhessen können es sogar bis zu 37 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagte. Dazu komme ein schwacher Wind, der im Laufe das Tages auffrischt. Auch am Dienstag soll es sonnig bleiben - mit wenigen Wolken am Himmel. Höchstwerte von bis zu 35 Grad werden laut Vorhersage erreicht. Am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit Schauern und Gewittern. Örtlich ist auch mit Starkregen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 32 Grad.