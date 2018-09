Zunahme der Laserattacken am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Langen (dpa/lhe) - Gefährliche Laserattacken auf Piloten haben an den meisten großen deutschen Flughäfen etwas abgenommen - in Frankfurt allerdings nicht. Entgegen dem Bundestrend gab es am größten deutschen Flughafen einen deutlichen Anstieg: Die Zahl der Angriffe im ersten Halbjahr 2018 lag bei 22 und damit doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.