Zunehmend herbstliches Wetter: Gewitter und Starkregen

Offenbach (dpa/lhe) - Es wird zunehmend herbstlich in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst kündigte für (den morgigen) Donnerstag Schauer, Gewitter und stellenweise Starkregen an. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Freitag halten die Schauer und Gewitter zunächst an. Auch der Freitag bringt viele Wolken und am Nachmittag einzelne Schauer. Mit Werten zwischen 18 Grad im Nordhessischen Bergland und 22 Grad in Südhessen wird es kühler. Der Samstag bleibt bei ähnlichen Temperaturen meist trocken, der Himmel ist jedoch weiterhin sehr bewölkt.