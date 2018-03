Zusätzliche Amtsrichter für Prozesse gegen Drogenkriminelle

Eine steigende Arbeitsbelastung verzeichneten die Frankfurter Richter auch bei den Verfahren um die Abschiebehaft ausländischer Krimineller, darunter auch sogenannte islamistische Gefährder. Fischer nannte eine Steigerung zwischen 2016 und 2017 von rund 33 Prozent von 350 auf 466 Verfahren, wobei auf die Islamisten nur ein sehr kleiner Anteil von etwa zehn Verfahren komme. 2018 sei eine weitere Steigerung zu erwarten, weil in diesem Jahr eine neue Gewahrsamseinrichtung in Darmstadt fertiggestellt werde. Vier Richter seien bislang in Frankfurt mit der Abschiebehaft von Straftätern befasst.

Das Amtsgericht Frankfurt ist eigenen Angaben zufolge mit 927 Bediensteten das mit Abstand größte Gericht in Hessen und eines der größten in Deutschland. Rund 900 000 Menschen wohnen in dessen Gerichtsbezirk, der die Stadt Frankfurt und Teile des Main-Taunus-Kreises umfasst.