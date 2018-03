Zusätzliche Angebote: S-Bahn-Tunnel an Ostern gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zehntausende von Pendlern müssen sich in Frankfurt während der Osterferien abermals mit Geduld wappnen. Die Deutsche Bahn (DB) sperrt wegen des laufenden Baus eines neuen Stellwerks vom 26. März bis 9. April wieder den Innenstadttunnel der S-Bahn. «Da müssen wir einfach durch», sagte der Chef des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat, am Donnerstag in Frankfurt.