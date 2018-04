Zusammenstoß mit Kleinlastwagen: 74-Jähriger schwer verletzt

Angelburg (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einem Kleinlastwagen am Freitagmorgen in Mittelhessen ist ein 74 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Lastwagenfahrer habe leichtere Beinverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher in Marburg. Beide Männer wurden nach dem Unfall auf einer Landstraße bei Angelburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ins Krankenhaus gebracht. Der 29 Jahre alte Fahrer des Kleinlastwagens war aus bislang unbekannten Gründen auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er mit dem Auto des 74-Jährigen zusammen. Dieser wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schaden beträgt etwa 40 000 Euro.