Zusammenstoß schleudert zwei Autofahrerinnen von der Straße

Hosenfeld (dpa/lhe) - Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntagmorgen bei einem Zusammenstoß von der Straße abgekommen und verletzt worden. Die 21-jährige Autofahrerin sei auf der Landesstraße 3139 zwischen Hainzell und Kleinlüder bei Fulda unterwegs gewesen, als eine 84-jährige Frau unvermittelt von einem Parkplatz auf die Straße bog, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Jüngere konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Heck des Autos. Dabei wurden beide Wagen von der Straße geschleudert und landeten auf einem Parkplatz. Die Ältere erlitt schwere, die Jüngere leichte Verletzungen.