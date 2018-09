Zusammenstoß von Bus und Lkw: Zwei Leichtverletzte

Kassel (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Autotransporters und eines Linienbusses sind in Kassel am Mittwoch zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag im Bereich einer Haltestelle. Die beiden verletzten Frauen wurden ambulant versorgt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.