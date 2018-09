Zusammenstoß von Bus und Lkw in Kassel: Frau verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Autotransporters und eines Linienbusses ist in Kassel am Mittwoch eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag im Bereich einer Haltestelle. Bei der Verletzten handelt es sich um einen Fahrgast des Busses. Über das Alter der Frau und die Schwere der Verletzung konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Auskunft geben. Die Unfallstelle konnte nach Angaben der Polizei bereits nach kurzer Zeit geräumt werden.