Zustellerinnen sollen Pakete gestohlen haben

Bad Wildungen/Korbach (dpa/lhe) - Über einen Zeitraum von rund einem halben Jahr sollen drei Zustellerinnen der Deutschen Post im Raum Bad Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) mindestens 32 Pakete gestohlen haben. Die Paketsendungen hätten zumeist technische Geräte enthalten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. In den Wohnungen und Fahrzeugen des jungen Diebestrios fanden die Ermittler einen Teil der Beute. Zwei der drei Beschuldigten gestanden die Taten. Im Zustellbezirk der Deutschen Post in Bad Wildungen waren seit vergangenen Dezember immer wieder Paketsendungen verschwunden.