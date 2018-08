Zuwachs bei den Geburtenzahlen geht 2017 zurück

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Babyboom in Hessen hat sich 2017 abgeschwächt. Im vergangenen Jahr kamen rund 61 000 Kinder zur Welt, 0,4 Prozent mehr als noch 2016, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Zuwachs sei jedoch erheblich niedriger ausgefallen als noch in den vier Jahren davor, in denen das Plus durchschnittlich 4,2 Prozent betragen habe. Hessenweit kamen 2017 die meisten Kinder im August zur Welt (5540), die wenigsten im Februar (4490).