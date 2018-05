Zwangsvollstreckung von rechtsextremem Szenetreff abgewendet

In Leun fanden einschlägige Veranstaltungen statt, wie zuletzt Ende März ein Rechtsrockkonzert. Hinter dem Erhalt des Treffs stehe möglicherweise eine strategische Entscheidung der NPD, vermutet Reiner Becker, Leiter des Demokratiezentrums Hessen an der Uni Marburg: «Ein Teil der NPD will eine stärkere Anbindung der Partei an die so genannten freien Kameradschaften», sagt er hr-info. Dabei könne dem «Bistro Hollywood» eine wichtige Funktion auch zur überregionalen Vernetzung in der Szene zukommen.

Die NPD stößt in Leun auf vergleichsweise hohe Zustimmung: Bei der Kommunalwahl 2016 holte die Partei hier mit 11,2 Prozent der Stimmen ihr hessenweit bestes Ergebnis.