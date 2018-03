Zwanzig Paar Schuhe: Mutmaßliche Diebe an Autobahn erwischt

Flörsheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einer Routinekontrolle an der Autobahn 66 ist der Polizei eine mutmaßliche Diebesbande ins Netz gegangen. Im Auto zweier Männer fanden die Ermittler an der Rastanlage Weilbach (Main-Taunus-Kreis) 20 Paar neuer Turnschuhe sowie weitere Gegenstände. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Männer keine Kaufbelege, dafür konnten zwei der Schuhpaare einem Diebstahl in einem Geschäft in Rheinland-Pfalz zugeordnet werden.