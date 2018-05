Zwei 19-Jährige wegen tödlicher Messerattacke angeklagt

Kassel/Korbach (dpa/lhe) - Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Nordhessen stehen heute zwei junge Männer in Kassel vor dem Landgericht. Sie sind wegen gemeinschaftlichen Mordes aus niedrigen Beweggründen und weiterer Straftaten angeklagt. Die zwei jungen Männer sollen alkoholisiert im September in Korbach zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren bedroht haben. Ein Verdächtiger soll dem 15-jährigen Opfer mehrfach ein Messer in den Bauch gestoßen haben. Der Jugendlichen starb am Tatort.