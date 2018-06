Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben Beamte der Bundespolizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nutzte im ersten Fall ein 51-Jähriger am Montag die erste Klasse der S-Bahn ohne Fahrschein. Als er von Mitarbeitern der Deutschen Bahnsicherheit angesprochen wurde, griff er einen von ihnen an. Im zweiten Fall belästigte eine 28-Jährige ebenfalls am Montag Reisende am Gleis. Aufforderungen der Bahn-Mitarbeiter, den Frankfurter Bahnhof zu verlassen, kam sie nicht nach, beleidigte und bespuckte sie. Die Bundespolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung und Beleidigung.