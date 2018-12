Zwei Autofahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Lahntal/Marburg (dpa/lhe) - Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Freitag in Mittelhessen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Die Bundesstraße 62 wurde wegen der Bergungsarbeiten zwei Stunden komplett gesperrt, wie die Polizei in Marburg mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin war bei Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) beim Überholen eines Lastwagens frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dabei wurden sowohl die Fahranfängerin als auch der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens in den Wracks eingeklemmt.