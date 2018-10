Zwei Autos brennen aus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Autos sind im Frankfurter Stadtteil Niederursel in der Nacht auf Samstag komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte zunächst gegen 2.30 Uhr ein Auto. Ein daneben parkender Wagen fing ebenfalls Feuer, wurde aber nur teilweise beschädigt. Etwa eine Stunde später sei dann in der Nähe ein weiterer Wagen komplett ausgebrannt. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung aus. Es wurde niemand verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Bereits in den vergangenen Monaten hatten in Frankfurt immer wieder Autos gebrannt, unter anderem wurden im Mai drei Fahrzeuge im Stadtteil Praunheim komplett zerstört.