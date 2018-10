Zwei Brände in zwei Tagen: Tiefgarage brennt am Wochenende

Am Samstag hatten Unbekannte ein Auto und einen Reifenstapel in der Garage angezündet und damit einen Sachschaden von 10 000 Euro verursacht. Am Sonntag brach an derselben Stelle erneut ein Brand aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit einem Großaufgebot. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Tiefgarage am Montag genauer untersuchen.