Zwei Ermittlungsverfahren wegen rätselhafter Entführung

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv

Taunusstein (dpa/lhe) - Die Polizei prüft nach einer rätselhaften Entführung in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) zwei Ermittlungsverfahren gegen die vier Beteiligten. Drei Männer im Alter von 20, 21 und 26 Jahren seien wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung unter Verdacht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Wiesbaden. Gegen das 19 Jahre alte mutmaßliche Opfer werde wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.