Zwei Fälle in Limburg: Männer widersetzen sich mit Tritten

Wenige Stunden später wurde ebenfalls in Limburg ein Mann aggressiv: Ein 35-Jähriger hatte mehrfach versucht, in die Wohnung seiner geschiedenen Frau zu kommen. Als er nach einem Platzverweis wieder vor dem Haus erschien, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Der angetrunkene Mann trat einen Polizisten mehrmals, verletzte ihn aber nicht. Auf der Polizeistation beleidigte er die Beamten. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.