Zwei Kinder vermisst: Polizei prüft familiären Hintergrund

Schlangenbad (dpa/lhe) - Die Suche nach den zwei vermissten Kindern in der Taunus-Gemeinde Schlangenbad ist am Montag weitergegangen. Der elfjährige Junge und seine ein Jahr jüngere Schwester waren am Samstagabend nicht nach Hause gekommen, die Mutter hatte daraufhin die Polizei eingeschaltet. Eine Polizeisprecherin sagte am Montag, es werde in alle Richtungen ermittelt. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein familiärer Hintergrund dahintersteckt.» Mutter und Vater der Kinder lebten getrennt voneinander.