Zwei Männer nach Drogenrazzia in Untersuchungshaft

Fulda (dpa/lhe) - Nach einer Drogenrazzia in Fulda sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen 30-Jährigen und seinen 22-jährigen Komplizen. Bei den Ermittlungen gelang den Beamten einer der größten Drogenfunde in Osthessen in den vergangenen Jahren.