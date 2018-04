Zwei Männer verletzen sich mit Messern

Wetzlar (dpa/he) - Zwei 23-Jährige haben sich bei einem Streit am Dienstagabend in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) gegenseitig mit Messern verletzt. Während der eine schwer verletzt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht wurde, war der zweite zunächst nicht auffindbar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei suchte ihn unter anderem mit einem Hubschrauber, auch weil unklar war, wie schwer seine Verletzungen waren. Nach fast zwei Stunden wurde er in einer Klinik in Dillenburg mit leichten Verletzungen entdeckt. Beide Männer wurden festgenommen. Die Ursache des Streits war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung. Zuvor hatte der Radiosender Hit Radio FFH über die Auseinandersetzung berichtet.