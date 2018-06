Zwei Schiffe kämpfen auf dem Main gegen eindringendes Wasser

Nur wenig später wurde der Besitzer eines am Ufer liegenden Imbiss-Boots von einem vorbeifahrenden Güterschiff in Bedrängnis gebracht: Das Transportschiff verursachte so hohe Wellen, dass große Wassermengen in das Imbiss-Boot gespült wurden. Im Innenraum wurden Teile der Bordelektronik und der Gasanlage stark beschädigt. Die Höhe des Schadens war am Dienstag laut Wasserschutzpolizei noch unklar. Verletzt wurde niemand.