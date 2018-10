Zwei Schwerverletzte bei Autounfall: Straße gesperrt

Breuna/Kassel (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Nach ersten Angaben der Polizei in Kassel fing einer der beiden Wagen bei dem Unfall Feuer. Die Landstraße (L 3080) zwischen Breuna und Oberlistingen (Landkreis Kassel) wurde für knapp drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Die Beamten berichteten, dass die beiden Autos frontal ineinander gefahren seien.