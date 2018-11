Zwei Schwerverletzte bei Brand in Autowerkstatt

Dietzenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Dietzenbach sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr entdeckte die zwei schlafenden Personen in der Nacht auf Dienstag in einem Anbau der Werkstatt, erklärte ein Polizeisprecher. Sie kamen ins Krankenhaus. Mehrere Fahrzeuge brannten aus, die Polizei schätzte den Schaden auf bis zu 300 000 Euro. Das Feuer brach gegen 2 Uhr aus und war nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Dietzenbach (Landkreis Offenbach) rund vier Stunden später gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte alarmiert, da sie starken Rauch aus dem Gebäude drangen sahen.