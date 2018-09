Zwei Tote nach Schüssen in Darmstadt

Ein Auto, in dem ein toter Mann gefunden wurde, steht auf einem Parkplatz der Kleingärten Arheilgen. Foto: Silas Stein

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat die Leichen einer Frau (37) und ihres Lebensgefährten (39) am Montagmorgen in Darmstadt gefunden. Die Frau kam durch Schüsse ums Leben, wie die Beamten berichteten. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, dessen Leiche kurz nach der toten Frau in der Nähe gefunden wurde.