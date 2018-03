Zwei Unfälle mit Traktoren in Hessen: Zwei Schwerverletzte

Ulrichstein/Kronberg (dpa/lhe) - Bei gleich zwei Unfällen mit Traktoren in Hessen binnen weniger Stunden sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Sonntagabend fuhr zunächst ein 32-jähriger Autofahrer auf einer Kreisstraße bei Kronberg (Hochtaunuskreis) auf einen Traktor auf. Dabei krachte der Pkw auf ein Ackergerät am Heck der Landmaschine. Anschließend krachte eine 47-Jährige mit einem Kleinbus in beide Fahrzeuge, vermutlich weil sie die Unfallstelle zu spät sah.