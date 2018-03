Zwei Verletzte bei Brand in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein 50-Jähriger und seine einjährige Tochter erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Mutter, eine 13-jährige Tochter sowie weitere Übernachtungsgäste blieben unverletzt. Die stark verrauchte Wohnung war nach dem Brand unbewohnbar, der Schaden wurde auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.