Zwei Verletzte bei Frontalcrash

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Wiesbaden sind beide Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Wiesbadener war mit seinem Auto am Dienstag aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte er in den Pkw eines 22-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Der 22-Jährige wurde der Polizei zufolge in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Ein Sachverständiger war vor Ort und soll nun die genaue Unfallursache herausfinden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 22 500 Euro.