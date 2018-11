Zwei Verletzte bei Hausbrand in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Brand eines Dachstuhls sind in Wiesbaden zwei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand an dem Wohnhaus ein Schaden von etwa 500 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer brach aus, während am Dach Sanierungsarbeiten vorgenommen wurden, hieß es. Ermittlungen zufolge wurde bei Schweißarbeiten Dämmmaterial erhitzt. So sei der Brand verursacht worden. Löschversuche der Mitarbeiter einer Bedachungsfirma blieben erfolglos. Die Feuerwehr konnte die Flammen am Mittwoch schließlich löschen. Ein 33 Jahre alter Mitarbeiter der Firma sowie ein 54 Jahre alter Hausbewohner wurden bei dem Brand leicht verletzt.