Zwei Verletzte nach Kollision von Auto und Linienbus

Kirchhain (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus in Mittelhessen ist am Dienstagmorgen eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Auch der Busfahrer erlitt bei dem Unfall auf der Bundesstraße 62 in der Nähe von Kirchhain Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Im Bus saßen zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Die genaue Ursache für den Zusammenstoß sei noch unklar. Der Bus rutschte nach der Kollision in einen Graben. Die Bundesstraße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Zuvor hatte der Sender Hit Radio FFH darüber berichtet.