Zwei bewaffnete Überfälle binnen kurzer Zeit in Wiesbaden

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gleich zwei bewaffnete Raubüberfälle hat es am Montag binnen kurzer Zeit in Wiesbaden-Dotzheim gegeben. Zunächst hatte ein maskierter Täter mit einem Küchenmesser bewaffnet ein Sonnenstudio betreten und von der Angestellten die Kasseneinnahmen gefordert, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Täter konnte mit dem Geld fliehen. Die Angestellte wurde nicht verletzt.