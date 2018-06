Zwei getötete Katzen: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Amöneburg/Schweinsberg (dpa/lrs) - Im Kreis Marburg-Biedenkopf haben Unbekannte innerhalb weniger Tage zwei Katzen getötet. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Das erste Tier - ein zutraulicher Kater - war am 10. Juni in Schweinsberg gefunden worden. Bei der anderen toten Katze handelte es sich nach Polizeiangaben vermutlich um ein wildlebendes Jungtier. Sie wurde am 21. Juni in Amöneburg gefunden. In beiden Fällen deuten die Spuren daraufhin, dass die Tiere durch einen scharfen Gegenstand mutwillig getötet wurden, hieß es weiterhin. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und sucht Zeugen.